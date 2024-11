Μάντσεστερ Γ. – ΠΑΟΚ: Τι ν' αυτό που τους ενώνει!

Η εύκολη απάντηση στην ερώτηση, «υπάρχουν τρεις κοινοί παίκτες που έχουν παίξει σε ΠΑΟΚ και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ», είναι ο Σόλα Σορετίρε. Ποιοι είναι οι άλλοι δύο; ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ: Σταύρος Σουντουλίδης.

Στον ΠΑΟΚ αγωνίζεται από το καλοκαίρι ο Σόλα Σορετίρε, παιδί των ακαδημιών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο ένας εκ των τριών ποδοσφαιριστών, που στο βιογραφικό τους υπάρχουν και οι δύο ομάδες.

Ο πρώτος δεν είναι άλλος από τον Ντίμιταρ Μπερμπάτοφ, ο οποίος αγωνίστηκε σε 149 παιχνίδια με τη φανέλα της Γιουνάιτεντ, σκόραρε 56 γκολ και κατέκτησε 2 πρωταθλήματα (2009, 2011), 3 Λιγκ Καπ (2008, 2009, 2010), 2 Super Cup (2011, 2012) και ένα FIFA World Cup (2009), με τον ΠΑΟΚ την σεζόν 2015-16 έπαιξε σε 25 αγώνες (5 γκολ).

Ο δεύτερος είναι ο Σίντζι Καγκάβα. Κι αυτός από τα αγαπημένα παιδιά του Σερ Άλεξ Φέργκιουσον πήγε στη Γιουνάιτεντ το καλοκαίρι του 2012 από τη Ντόρτμουντ, αντί 16 εκατομμυρίων ευρώ, επιστρέφοντας στη Γερμανία μετά από δύο χρόνια έχοντας κατακτήσει μια φορά το πρωτάθλημα (2013) και ένα Σούπερ Καπ.

Στον ΠΑΟΚ πήγε τον Ιανουάριο του 2021 μπορεί να λέει ότι κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας εκείνη τη σεζόν με τον «Δικέφαλο», αν και δεν ήταν καν στην αποστολή του τελικού απέναντι στον Ολυμπιακό, έμεινε μισή χρονιά με τον Λουτσέσκου μέχρι να αποχωρήσει μετρώντας μόλις 12 συμμετοχές με την «ασπρόμαυρη» φανέλα.

Ο Σόλα Σορετίρε νιώθει πολύ οικεία στο Μάντσεστερ. Εδώ μεγάλωσε και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά, πέρασε από τις ακαδημίες της Γιουνάιτεντ, διατελέσει αρχηγός των «μικρών» ομάδων και σε σχετικά νεαρή ηλικία έφτασε να αγωνιστεί στην πρώτη ομάδα.

Έζησε δια ζώσης τη «μαγεία» του θρυλικού «Old Trafford» αφού η παρθενική του εμφάνιση με τους «μεγάλους» της Γιουνάιτεντ και στην Premier League σε ένα ματς κόντρα στην ομάδα από τη γενέτειρά του, το Νιούκαστλ, ενώ υπήρχε και... συνέχεια.

Στις 25 Φεβρουαρίου του 2021 η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ φιλοξένησε τη Ρεάλ Σοσιεδάδ στο πλαίσιο των Ομίλων του Europa League και στο 76' πέρασε στη θέση του Μέισον Γκρίνγουντ, κάτι που τον κατέστησε ως τον μικρότερο σε ηλικία παίκτη που έχει παίξει ποτέ με το club στις διοργανώσεις της UEFA (σ.σ. επίσημα πήρε και το τρόπαιο εκείνης της σεζόν, καθώς οι «κόκκινοι διάβολοι» κατέκτησαν την κούπα).

