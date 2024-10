Ο Κ. Νικολακόπουλος γράφει στο blog του στο Gazzetta πέντε πράγματα για τον Ολυμπιακό ενόψει του αγώνα με την Μπράγκα με αφορμή το τελευταίο παιχνίδι του.

Ατυχώς, ο Μεντιλίμπαρ είχε απόλυτο δίκιο να έχει παράπονα από τους παίκτες του παρά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Ατρόμητου. Τόσο για την όλη εικόνα της ομάδας, που δεν ανέβασε τις στροφές που έπρεπε, όσο και για τα λάθη που έγιναν.

Εάν δεν ήταν, πάλι, σε καλή κατάσταση ο Τζολάκης, το Περιστέρι θα είχε μειώσει κάποια στιγμή προς το τέλος του αγώνα και πιθανόν το παιχνίδι να γίνονταν θρίλερ. Ειδικά μετά το 2-0 του Ελ Κααμπί στο 74’, η χαλάρωση των «ερυθρόλευκων» ήταν σε τέτοιο βαθμό, που θα την χαρακτήριζες και εκνευριστική!

Με τον Ορτέγκα να μπαίνει στο 68’ και να δείχνει πιο κάτω επίπεδο του νεαρού και άπειρου Αποστολόπουλου, με αποκορύφωμα την στιγμή στο 88’, όπου και του έκλεψαν την μπάλα μέσα από τα πόδια, με τον Ατρόμητο να βγάζει ευκαιρία και τον Τζολάκη να καθαρίζει διώχνοντας την μπάλα. Νωρίτερα ο Αργεντίνος αριστερός μπακ δεν είχε μπορέσει να αποτρέψει τον Ουάρντα να περάσει τη σέντρα, δίνοντας την ευκαιρία στον Γιουμπιτάνα να σουτάρει από θέση βολής και τον Τζολάκη να είναι πάλι εκεί.

Η παρουσία του Ολυμπιακού γενικά σε αυτό το κομμάτι του αγώνα ήταν απαράδεκτη ανασταλτικά, για παράδειγμα με τον Ρόντινεϊ να…ξεχνάει ότι είναι μπακ και να μην γυρίζει ποτέ πίσω αφήνοντας συνεχώς (!) τον Κοστίνια μόνο του απέναντι σε δύο παίκτες του Ατρόμητου και με τον Έσε (επίσης αλλαγή, όπως ο Ορτέγκα) να παίρνει την απόκρουση του Τζολάκη στο 88’ και αντί να διώχνει μακριά, να κάνει πασούλα σε αντίπαλο παίκτη μέσα στην περιοχή του Ολυμπιακού! Ο Έσε, που σε μία άλλη στιγμή, δεν μπόρεσε να κερδίσει μία κόντρα έξω από την περιοχή της ομάδας…

Ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού δεν ξεκίνησε καλά το παιχνίδι, κάνοντας μία επιπόλαιη πάσα πάνω στον…Μπάκου του Ατρόμητου, αλλά στη συνέχεια βρήκε τη συγκέντρωση του, καθάρισε ψηλές μπαλιές και γενικά ενέπνευσε εμπιστοσύνη. Πρέπει, πάντως, να δουλέψει ακόμη περισσότερο στα τετ α τετ όπως φάνηκε και στη φάση στην οποία βγήκε ο Μπάκου από θέση οφσάιντ και τον πλάσαρε κάτω από τα πόδια.

Παρεμπιπτόντως, βγήκε καλά και οργανωμένα η άμυνα του Ολυμπιακού σε κάποιες περιπτώσεις κι έβγαλε οφσάιντ επιθέσεις του Ατρόμητου. Αντιθέτως, για άλλη μία φορά οι «ερυθρόλευκοι» δεν είχαν καλές αντιδράσεις στις στατικές φάσεις στο αμυντικό κομμάτι. Είναι δε το ίδιο πράγμα: χάνονται οι δεύτερες μπάλες μετά την απόκρουση από την εκτέλεση του κόρνερ. Έτσι του είχε βάλει γκολ η Καλλιθέα, έτσι του έβαλε γκολ και ο Άρης. Και την Κυριακή ήταν ο Μουζακίτης που δεν αντέδρασε σωστά, χάνοντας την μπάλα έξω από την περιοχή, για να δημιουργηθεί στη συνέχεια η ευκαιρία για το Περιστέρι.

Όλα αυτά φαίνονται ψύλλοι στα άχυρα, αλλά όταν έρθει η ώρα του αγώνα με την Μπράγκα και τα ξαναδούμε, τότε πολύ απλά για τον Ολυμπιακό θα είναι αργά. Οι συμπεριφορές αυτές που είδαμε στο ανασταλτικό κομμάτι ήταν απαράδεκτες κι απέναντι σε αντίπαλο με μεγαλύτερη ποιότητα θα αποβούν μοιραίες.

Με την ευκαιρία, κάτι για τον Αποστολόπουλο: Το παιδί έβγαλε καλές άμυνες στο α΄ ημίχρονο, ειδικά σε τρεις στιγμές που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν κινδύνους για την εστία του Τζολάκη. Ήταν συνεπής σε αυτό το κομμάτι, παρά το χάντικαπ να παίζει με κίτρινη από το 31’ γιατί του ξέφυγε ο εξτρέμ και τον σταμάτησε με φάουλ.

Και βγήκε και αρκετές φορές στην επίθεση, όπου μπορεί να μην έβγαλε καλή σέντρα και να κόπηκε κάποιες στιγμές, όμως και έκανε σουτ και είχε συμμετοχή στη φάση του δοκαριού του Ρόντινεϊ. Μην τον υποτιμάμε, είχε αρκετά καλή παρουσία.

Άσχετο: Ο Ολυμπιακός με τον Ατρόμητο είχε 21.573 εισιτήρια και το πρώτο φετινό ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, ΠΑΟΚ-Άρης, είχε 19.282…

Ο αγώνας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο είχε μία ενδιαφέρουσα ιδιαιτερότητα-ήταν ο πρώτος στον οποίο δεν είχαμε αλλαγή στόπερ!

Κατά έναν πραγματικά περίεργο τρόπο, σε όλους τους προηγούμενους, η ομάδα άλλαζε στόπερ στη διάρκεια των αγώνων: Ο Μπιανκόν είχε γίνει αλλαγή με τον Βόλο και την Καλλιθέα στο 57’ και στο 70’ αντίστοιχα…Ο Πιρόλα είχε γίνει αλλαγή στο 54’ με τη Λαμία, στο 61’ με τον Παναιτωλικό και στο 68’ με τη Λιόν!...Ο δε Ντόη είχε γίνει αλλαγή στο 77’ με τον Άρη…

Κινήσεις που ίσως είναι πολλές για να είναι συγκυριακές και ίσως δείχνουν το άγχος του Μεντιλίμπαρ, που δεν είχε το κεντρικό αμυντικό δίδυμο (Ρέτσος-Κάρμο), το οποίο είχε εμπιστευθεί την περασμένη σεζόν…Πάντως, η αλήθεια είναι ότι ενώ ο Ρέτσος έχει γυρίσει δυναμικά μετά τον τραυματισμό του, ο Κάρμο μάλλον ψάχνεται ακόμη να βρει τον καλό εαυτό του, όπως το είδαμε κυρίως στο ματς της Γαλλίας με τη Λιόν, αλλά και στο Χαριλάου με τον Άρη, ακόμη και με τον Ατρόμητο.

Ο πανύψηλος Πορτογάλος κάνει λάθη σε όλα αυτά τα παιχνίδια, κάτι στο οποίο δεν μας είχε συνηθίσει. Με το Περιστέρι είχε ένα κακό κοντρόλ από το οποίο προέκυψε αντεπίθεση του αντίπαλου, ενώ ένα λάθος του έσπευσε και το διόρθωσε ο ίδιος και σε μία τρίτη φάση κάλυψε μεν καλά, έδιωξε δε λανθασμένα. Σίγουρα είχε και τις καλές επιλογές του, τόσο ψηλά, όσο και χαμηλά, δείχνοντας και την ικανότητα του να παίξει με καλές πάσες μέσα από τις γραμμές της αντίπαλης ομάδας, όμως ξεκάθαρα δεν είναι στο επίπεδο που τον ξέραμε την άνοιξη.

