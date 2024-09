Σύμφωνα με τον Φαμπρίς Χόκινς του «RMC» ο Βίκτορ Οσιμέν θα βρεθεί το βράδυ της Δευτέρας (2/9) στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τον δανεισμό του από τη Γαλατάσαραϊ στη Νάπολι.

Η «βόμβα» είναι έτοιμη να σκάσει! Η Γαλατάσαραϊ εκμεταλλεύτηκε το διπλό «ναυάγιο» της μεταγραφής του Βίκτορ Οσιμέν είτε στην Αλ Αχλί είτε στην Τσέλσι και από τη στιγμή που ο Νιγηριανός φορ ήταν «ξένο σώμα» στην ομάδα του Αντόνιο Κόντε συμφώνησε με τη Νάπολι για τον μονοετή δανεισμό του.

Οι δυο ομάδες έχουν πλέον πλήρη συμφωνία με την Τσιμ Μπομ να καλύπτει όλο το συμβόλαιο του 25χρονου επιθετικού και συνολικά να δίνει 10 εκατομμύρια ευρώ για να έχει τον Αφρικανό σούπερ σταρ στο ρόστερ της για μόνο μια σεζόν. Στη συμφωνία για τον δανεισμό του Οσιμέν δεν συμπεριλαμβάνεται οψιόν αγοράς.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίς Χόκινς του «RMC» ο Νιγηριανός θα βρεθεί το βράδυ της Δευτέρας (2/9) στην Κωνσταντινούπολη για να ολοκληρώσει τη μετακίνηση του στους πρωταθλητές Τουρκίας. Η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League μετά το «μπαμ» με τον Οσιμέν προχωράει και για ακόμα μια «top» περίπτωση, αυτή του Φίλιπ Κόστιτς με δανεισμό από τη Γιουβέντους.

