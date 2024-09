Σύμφωνα με δημοσιεύματα η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League, Γαλατάσαραϊ, προσπαθεί να αποκτήσει τον Βίκτορ Οσιμέν με μονοετή δανεισμό από τη Νάπολι.

Η Γαλατάσαραϊ πάει να πυροδοτήσει μια από τις μεγαλύτερες μεταγραφικές «βόμβες» της σεζόν! Όπως προκύπτει η αντίπαλος του ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα της League Phase του Europa League προσπαθεί να αποκτήσει τον Βίκτορ Οσιμέν με μονοετή δανεισμό από τη Νάπολι.

Οι πρωταθλητές Τουρκίας θέλουν να επωφεληθούν από το γεγονός πως ο Νιγηριανός επιθετικός «ξέμεινε» στους Ναπολιτάνους και δεν υπολογίζεται από τον Αντόνιο Κόντε. Η Τσιμ Μπομ βρίσκεται σε συζητήσεις με του Παρτενοπέι και προτίθεται να καλύψει όλο το συμβόλαιο του 25χρονου σούπερ σταρ. Μάλιστα σύμφωνα με τον Φαμπρις Χόκινς του RMC ο ποδοσφαιριστής έχει συμφωνήσει να πάει στο κλαμπ της Τουρκίας με τη μορφή δανεισμού.

🚨🇳🇬 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 | Galatasaray are working to sign Victor Osimhen! 🟡🔴



Operation could be completed on loan basis, reports @DiMarzio. pic.twitter.com/E2QzZX82wX