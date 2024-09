Η αντίπαλος του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League, Πόρτο, έκλεισε τον Τιάγκο Τζαλό με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουβέντους.

Ενίσχυση για την Πόρτο στα μετόπισθεν. Η εκ των αντιπάλων του Ολυμπιακού στη League Phase του Europa League έκλεισε τον 24χρονο Πορτογάλο αμυντικό Τιάγκο Ντζαλό με τη μορφή δανεισμού από τη Γιουβέντους.

Πρόκειται για στόπερ που έχει την ευχέρεια να αγωνιστεί τόσο στο δεξί άκρο της άμυνας, όσο και στο αριστερό. Η συμφωνία των δυο κλαμπ είναι για μονοετή δανεισμό χωρίς οψιόν και οι Δράκοι θα καλύψουν το 60% του συμβολαίου του.

🚨⚪️🔵 EXCL: Tiago Djaló to FC Porto, here we go! Story confirmed as Porto have agreed on loan deal with Juventus.



Loan deal, NO buy option or obligation.



Salary shared 60/40 between the two clubs, documents being prepared right now. pic.twitter.com/P4Zbo0VtbR