Χιλιάδες οπαδοί της Αταλάντα «έκαψαν» το Μπέργκαμο κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την κατάκτηση του Europa League.

Στις 22 Μάη η Αταλάντα υποχρέωσε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην πρώτη της ήττα μετά από 51 ματς (3-0) και κατέκτησε πανάξια το Europa League, στον πρώτο ευρώ – τελικό σε 116 χρόνια ιστορίας.

Σχεδόν δέκα μέρες μετά την κούπα, οι οπαδοί της ομάδας πανηγύρισαν ξανά την επιτυχία της ομάδας του στην προγραμματισμένη παρέλαση στους δρόμους της πόλης με τις εικόνες να θυμίζουμε την «κόκκινη» νύχτα στον Πειραιά.

Οι παίκτες του Γκασπερίνι έκαναν βόλτα στο Μπέργκαμπο με ανοιχτό πούλμαν, με χιλιάδες φίλους του κλαμπ να τους αποθεώνουν.

Δείτε τα σχετικά βίντεο:

⚫️🔵 Una marea nerazzurra per le strade di Bergamo. Oggi è una sera di festa, la Dea celebra la vittoria dell’Europa League.



I tifosi dell’#Atalanta si radunano in Largo Porta Nuova, dove aspettano la squadra, partita poco fa dalla città alta.



📹 via Patrick Iannarelli pic.twitter.com/AuinDZCkkk