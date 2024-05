Οι οπαδοί της Αταλάντα ξεχύθηκαν στους δρόμους γι ανα πανηγυρίσουν την κατάκτηση του πρώτου ευρωπαϊκού τροπαίου της ομάδας!

Mε χατ – τρικ του φοβερού Αντεμόλα Λούκμαν, η Αταλάντα υποχρέωσε την Μπάγερ Λεβερκούζεν στην πρώτη της ήττα μετά από 51 ματς (3-0) και κατέκτησε πανάξια το Europa League, στον πρώτο ευρώ – τελικό σε 116 χρόνια ιστορίας.

Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού με την Λεβερκούζεν στο Δουβλίνο, οι υποστηρικτές της «La Dea» κατέκλυσαν κεντρικές οδούς στο Μπέργκαμο πανηγυρίζοντας τη μεγάλη επιτυχία!

Χιλιάδες κόσμος έβαλε «φωτιά» στην πόλη ανάβοντας καπνογόνα και πυροτεχνήματα. Σημαίες κυμάτιζαν παντού, ενώ στους δρόμους εθεάθησαν ακόμα και... τρακτέρ.

Δείτε εδώ σχετικές εικόνες:

