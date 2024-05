Αντεμόλα Λούκμαν όπως... Πούσκας και Ντι Στέφανο. Ποιο ρεκόρ ισοφάρισε με το χατ τρικ του ο πρωταγωνιστής της Αταλάντα στην κατάκτηση του Europa League.

«Αχαλίνωτος» Λούκμαν! Ο Νιγηριανός εξτρέμ ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής της Αταλάντα και «σμπαραλιάζοντας» με χατ τρικ την άμυνα της Μπάγερ Λεβερκούζεν χάρισε το πρώτο Europa League στους Μπεργκαμάσκι, εισβάλοντας με αυτόν τον τρόπο στα βιβλία της ιστορίας των Ιταλών.

Αυτός ωστόσο δεν ήταν ο μοναδικός λόγος για τον οποίο ο φοβερός Λούκμαν έγραψε ιστορία. Ο 26χρονος έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που καταφέρνει να πετύχει χατ τρικ σε τελικό Europa League και ο πρώτος που το κάνει σε οποιονδήποτε τελικό διοργάνωσης της UEFA μετά από 49 χρόνια και τον Γιουπ Χάινκες το 1975! Έτσι λοιπόν, ισοφάρισε ένα απόλυτα στοιχειωμένο ρεκόρ και έστειλε την Αταλάντα στα ουράνια.

6 - Ademola Lookman's is the sixth hat-trick to be scored in the final of a major UEFA competition, and the first since Jupp Heynckes' for Borussia Mönchengladbach in the 1975 UEFA Cup. Treble. pic.twitter.com/CCsNBoYvgB