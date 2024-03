Ο κοινός παρoνομαστής «Σερ Τζιμ Ράτκλιφ» έχει σπείρει ανησυχία σε Νις και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ωστόσο η UEFA είναι διατεθειμένη, σύμφωνα με την Daily Mail, να... αυτοαναιρεθεί για να παίξουν αμφότερες στο Europa League.

Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει μπει για τα καλά στην εποχή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, ο οποίος αγόρασε το 27,7% της ομάδας. Η παρουσία του Άγγλου δισεκατομμυριούχου στη διοίκηση της ομάδας πάντως, εκτός από αέρα αισιοδοξίας έχει φέρει και ορισμένους προβληματισμούς.

Κι αυτό διότι, οι τελευταίοι κανονισμοί της UEFA, που ανανεώθηκαν πρόσφατα, ορίζουν πως δύο ομάδες κοινής ιδιοκτησίας δεν μπορούν να βρεθούν στην ίδια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Έτσι, οι Νις (της οποίας το πλειοψηφικό πακέτο κατέχει ο Ράτκλιφ) και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ που αμφότερες οδεύουν προς το Europa League δεν θα μπορούσαν να βρεθούν ταυτόχρονα στη δεύτερη τη τάξει ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Αν και οι δύο, μέσω των πρωταθλημάτων τους, βγουν στο Europa League η ομάδα με το χαμηλότερο πλασάρισμα στην εγχώρια βαθμολογία της θα πρέπει να υποβιβαστεί στο Conference League. Αυτή τη στιγμή αυτό θα συνέβαινε στη Γιουνάιτεντ, που είναι 6η στην Premier League, σε αντίθεση με την 5η στη Ligue 1, Νις.

