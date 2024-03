Την Αταλάντα έφερε στον δρόμο της Λίβερπουλ η κληρωτίδα των προημιτελικών του Europa League, ενώ Μίλαν και Ρόμα θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους για μια θέση στους «4». Όλα τα ζευγάρια και τα «μονοπάτια» προς τον τελικό.

Εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι το φετινό Europa League, με «δυνατά» ονόματα και μεγάλα ευρωπαϊκά μεγέθη. Το μοτίβο συνεχίστηκε και στα προημιτελικά, αφού η κληρωτίδα χάρισε αμφίρροπα ζευγάρια που υπόσχονται συγκινήσεις.

Το μεγάλο φαβορί του θεσμού, η Λίβερπουλ, θα αντιμετωπίσει στους «8» την Αταλάντα σε ένα ζευγάρωμα που προμηνύεται εντυπωσιακό, ενώ οι άλλες δύο ιταλικές ομάδες της διοργάνωσης, Μίλαν και Ρόμα δηλαδή, κληρώθηκαν μεταξύ τους.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν θα παίξει κόντρα στη Γουέστ Χαμ για μια θέση στα ημιτελικά και η Μπενφίκα θα διασταυρώσει τα ξίφη της με τη Μαρσέιγ.

Εικόνα έχουμε πλέον και για τη συνέχεια της διοργάνωσης, αφού έγιναν γνωστά τα «μονοπάτια» μέχρι τον τελικό του Δουβλίνου. Εκεί είναι πλέον εφικτό να συναντηθούν οι δύο πιο δυνατές ομάδες της διοργάνωσης, Λίβερπουλ και Μπάγερ Λεβερκούζεν.

Οι Ρεντς, αν περάσουν την Αταλάντα, θα αντιμετωπίσουν τον νικητή από το Μπενφίκα - Μαρσέιγ. Στον ημιτελικό του άλλου bracket θα τεθούν αντιμέτωποι οι νικητές από τα ζευγάρια Μίλαν - Ρόμα και Λεβερκούζεν - Γουέστ Χαμ.

🗺️ The Road to Dublin...



Who'll make the final? 🔮#UELdraw pic.twitter.com/uH4cAv5At4