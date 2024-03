Η τρομερή Λίβερπουλ μέσα σε διάστημα επτά λεπτών σκόραρε τέσσερις φορές κόντρα στη Σπάρτα Πράγας με ισάριθμους διαφορετικούς σκόρερ. Εντυπωσιακό ρεκόρ ο Μοχάμεντ Σαλάχ.

Απίστευτη Λίβερπουλ! Οι Reds είχαν κάνει πάνω από τη... μισή δουλειά στην Πράγα, όπου συνέτριψαν τη Σπάρτα με 5-1 και στη ρεβάνς του «Άνφιλντ» βρήκαν τέσσερις φορές δίχτυα στο πριν το πρώτο τέταρτο του ματς, μέσα σε διάστημα επτά λεπτών, έχοντας τέσσερις διαφορετικούς σκόρερ.

Ο Ντάργουιν Νούνιες άνοιξε τον... χορό των γκολ στο 7' με φανταστικό τελείωμα μέσα από την περιοχή και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο 19χρονος Μπόμπι Κλαρκ διπλασίασε το προβάδισμα της ομάδα του. Με τη συμπλήρωση δέκα λεπτών ο Μοχάμεντ Σαλάχ σκόραρε με πολύ ωραίο πλασέ και στο 14' ο Κόντι Χάκπο έκανε το 4-0 με όμορφο τελείωμα.

Από την πλευρά του ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ της Λίβερπουλ έγραψε ιστορία, καθώς έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία των Reds που φτάνει τα 20+ γκολ σε επτά διαδοχικές σεζόν.

The first player in our history to score 20+ goals in all competitions for seven successive seasons 🤯👑 pic.twitter.com/5y9RAT8SIB