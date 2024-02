Μετά την ανατροπή και την πανηγυρική πρόκριση της Σπάρτα Πράγας επί της Γαλατάσαραϊ ακολούθησε ένταση και συμπλοκή ανάμεσα στους παίκτες και τα επιτελεία των δυο ομάδων.

Ξέφυγε η κατάσταση στην Πράγα μετά τη μεγάλη πρόκριση της Σπάρτα στους «16» του Europa League, κόντρα στη Γαλατάσαραϊ. Λίγο μετά το σφύριγμα της λήξης τα πνεύματα οξύνθηκαν ανάμεσα στους δυο πάγκους και ακολούθησε συμπλοκή.

H ένταση ξεκίνησε ανάμεσα σε έναν παίκτη των γηπεδούχων με φιλοξενούμενους και στη συνέχεια «φούντωσε». Οι ποδοσφαιριστές και τα επιτελεία των δυο ομάδων ήρθαν στα χέρια, ενώ ένα μέλος του staff των Τούρκων κλώτσησε έναν άνθρωπο των Τσέχων.

Fight at the end of the match! Tension between Galatasaray players and a Sparta Prague player #UEL #SpartaPrag #Galatasaray pic.twitter.com/7xUewyFdY8