Επεισόδια στην Ανδαλουσία ανάμεσα σε οπαδούς της Μπέτις και της Ρέιντζερς, με τους Ισπανούς να παίρνουν στο... κυνήγι τους Σκωτσέζους οι οποίοι πήδηξαν από ύψωμα πέντε μέτρων για να γλιτώσουν.

Ένα ακόμα επεισόδιο χουλιγκανισμού σημειώθηκε στην Ευρώπη. Αυτή τη φορά ανάμεσα στους οπαδούς της Μπέτις και εκείνους της Ρέιντζερς. Πιο συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης, λίγες ώρες δηλαδή πριν από την έναρξη της αναμέτρησης των δύο ομάδων, οι Ισπανοί οπαδοί επιτέθηκαν στους Σκωτσέζους που έκαναν βόλτες στην πόλη.

Οι οπαδοί της Μπέτις έψαχαν με... μανία τους Σκωτσέζους και μόλις τους εντόπισαν κατευθύνθηκαν προς το μέρος τους, θέλοντας να τραυματίσουν τους οπαδούς της Ρέιντζερς. Πάνω στον πανικό τους, οι Σκωτσέζοι έτρεξαν και πήδηξαν από ένα ύψωμα πέντε μέτρων!

Μάλιστα, για τον απεγκλωβισμό τους από το ρέμα, χρειάστηκε η βοήθεια της πυροσβεστικής η οποία ανέβασε τους Σκωτσέζους με σκάλες.

14.12.2023, Real Betis🇪🇸 vs Rangers🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿,

