Ξεχωριστή ήταν η ατμόσφαιρα που δημιούργησαν οι οπαδοί της Μαρσέιγ για το εντός έδρας ευρωπαϊκό ντεμπούτο απέναντι στη Μπράιτον. Με σημαίες, πανό και καπνογόνα χάρισαν τη δική τους πνοή στο «Βελοντρόμ», το οποίο φόρεσε τα καλά του για να υποδεχθεί τους Γλάρους στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής των ομίλων του Europa League.

A cracking atmosphere in the Vélodrome ahead of Marseille-Brighton.



