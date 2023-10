Σοβαρά επεισόδια πριν το Μαρσέιγ-Μπράιτον: Κλείστηκαν σε μπαρ οι Άγγλοι (vid)

Οι οπαδοί της Μαρσέιγ έψαχναν από το βράδυ τους οπαδούς της Μπράιτον για να τους επιτεθούν.

Επεισοδιακή ήταν η χθεσινή ημέρα στην Μασαλία ενόψει του σημερινού αγώνα της Μαρσέιγ με την Μπράιτον, για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League.

Οι Γάλλοι έχοντας ενημερωθεί για την άφιξη των Άγγλων, είχαν βγει στους δρόμους της πόλης και τους έψαχναν για να τους επιτεθούν.

04.10.2023, Brighton🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 vs Marseille🇫🇷, Marseille looking for Brighton.



info Marseille: we are looking for contact all evening he refuses when entering their bar and moves around while being escorted by the police https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/9rGc2BfZHk — Hooligans.cz Official (@hooliganscz1999) October 5, 2023

Τελικά τους εντόπισαν το βράδυ, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συγκρούσεις με την αστυνομία που προσπάθησε να αποτρέψει τις συγκρούσεις.

Όπως μπορείτε να δείτε και στο video, οι υπεύθυνοι του μαγαζιού που ήταν οι οπαδοί της Μπράιτον, χρειάστηκε να κατεβάσουν τα ρολά προκειμένου να προστατεύσουν την επιχείρησή τους.