Άσχημα σκηνικά εκτυλίχθηκαν στη Γλασκώβη μετά την αναμέτρηση Ρέιντζερς - Μπέτις στο Europa League, καθώς οπαδοί των δυο ομάδων μετέτρεψαν ξενοδοχείο σε πεδίο μάχης.

Το φαινόμενο της οπαδικής βίας συνεχίζει να ταλανίζει τα ευρωπαϊκά γήπεδα, αλλά πολλές φορές καταφέρνει να κάνει την εμφάνισή του και έξω από αυτά. Χαρακτηριστικό το παράδειγμα της Γλασκώβης, εκεί όπου οπαδοί των Ρέιντζερς και Μπέτις μετέφεραν τον «ιό» της βίας σε ξενοδοχείο!

Περίπου δυο ώρες μετά το φινάλε της αναμέτρησης για την πρεμιέρα του Europa League, τα δυο «στρατόπεδα» είχαν κανονίσει οπαδικό ραντεβού για να λύσουν τις διαφορές τους, όμως τελικά οι Ισπανοί δεν εμφανίστηκαν ποτέ!

Οι Σκωτσέζοι ωστόσο δεν άφησαν εκεί το θέμα και τους επισκέφτηκαν στο ξενοδοχείο που είχαν καταλύσει με καπνογόνα και... άγριες διαθέσεις, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν συμπλοκές!

Οι περισσότεροι από τους Ισπανούς οπαδούς πάντως βρήκαν καταφύγιο στους χώρους του ξενοδοχείου, το οποίο υπέστη υλικές ζημιές από την επίθεση των χούλιγκανς της Ρέιντζερς.

Σύμφωνα πάντως με την ενημέρωση της Αστυνομίας οι συμπλοκές δεν οδήγησαν σε σοβαρούς τραυματισμούς, ενώ τρία άτομα συνελήφθησαν ως ύποπτα για συμμετοχή στις συγκρούσεις.

21.09.2023, Rangers🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 vs Real Betis 🇪🇸 Info Ranger: Betis (United family) fail to turn up for arranged street fight so Rangers attack them at hotel, Betis run inside hotel and hide https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/hcJZOuGFh5

21.09.2023, Rangers🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 vs Real Betis 🇪🇸

Info Ranger: Betis (United family) fail to turn up for arranged street fight so Rangers attack them at hotel, Betis run inside hotel and hide



Info United Family (Betis): Wednesday at night we talk with Rangers to agreed a fair play. They… pic.twitter.com/JSrLryukgg