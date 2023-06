Οπαδοί της Ρόμα εντόπισαν τον διαιτητή του τελικού του Europa League, Άντονι Τέιλορ, μαζί με την οικογένειά του στο αεροδρόμιο και τον προπηλάκισαν προκαλώντας τρόμο στην κόρη και την σύζυγό του.

Στο στόχαστρο των οπαδών της Ρόμα μετά την ήττα στον τελικό του Europa League από τη Σεβίλλη έχει βρεθεί ο διαιτητής της αναμέτρησης, Άντονι Τέιλορ. Οπαδοί των Τζιαλορόσι πέτυχαν τον Βρετανό ρέφερι μαζί με την οικογένεια του στο αεροδρόμιο κατά την αποχώρησή τους, του επιτέθηκαν με υβριστικά συνθήματα, του πέταξαν αντικείμενα και τον προπηλάκισαν. Αν τα πρώτα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας προκάλεσαν αποτροπιασμό τότε ένα ακόμα, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου από το βράδυ της Πέμπτης (01/06), είναι ακόμα πιο σοκαριστικό.Θυμίζουμε ότι οι Ρωμαίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι του Φερνάντο στο 80'.

Δείτε το:

01.06.2023, Anthony Taylor (Europa League final referee) greeted by Roma fans at the Budapest airport https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/EiSLmBgjwr