Οπαδοί της Ρόμα βρήκαν τον διαιτητή του τελικού του Europa League, Άντονι Τέιλορ, μαζί με την οικογένεια του στο αεροδρόμιο και του επιτέθηκαν με υβριστικά συνθήματα.

Μετά την πρώτη του ήττα σε ευρωπαϊκό τελικό και την απώλεια του Europa League από τη Σεβίλλη ο προπονητής της Ρόμα, Ζοσέ Μουρίνιο, είχε έντονο καβγά στο parking του γηπέδου με τον διαιτητή της αναμέτρησης, Άντονι Τέιλορ. Μάλιστα χρειάστηκε ο επικεφαλής της επιτροπής διαιτησίας της UEFA, Ρομπέρτο Ροσέτι να παρέμβει προσπαθώντας να ηρεμήσει τον Special One.

Οπαδοί των Τζιαλορόσι πέτυχαν τον Βρετανό διαιτητή μαζί με την οικογένεια του στο αεροδρόμιο και του επιτέθηκαν με υβριστικά συνθήματα και του πέταξαν αντικείμενα. Οι Ρωμαίοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για πέναλτι του Φερνάντο στο 80'.

Anthony Taylor, who refereed last night's Europa League final between Roma and Sevilla, met by angry Roma fans at the airport.



