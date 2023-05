Τρέλα και ενθουσιασμός από τους οπαδούς της Ρόμα που γέμισαν το «Ολίμπικο» για να παρακολουθήσουν από γιγαντοοθόνες τον τελικό του Europa League κόντρα στη Σεβίλλη.

Σε ρυθμούς Europa League κινούνται άπαντες στη Ρόμα, ακόμα κι όσοι δεν ταξίδεψαν στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον μεγάλο τελικό απέναντι στη Σεβίλλη.

Στις τάξεις των Ρωμαίων άλλωστε ζουν και αναπνέουν για το δεύτερο σερί ευρωπαϊκό τρόπαιο, με τις σκηνές που έρχονται από το «Ολίμπικο» να είναι χαρακτηριστικές του ενθουσιασμού που επικρατεί.

Χιλιάδες οπαδοί των Τζαλορόσι γέμισαν το γήπεδο και τραγουδούσαν με ζωντάνια για τους παίκτες του Ζοσέ Μουρίνιο, παρακολουθώντας τον αγώνα από τις γιγαντοοθόνες που έχουν στηθεί στον αγωνιστικό χώρο.

It wouldn’t be a Roma game without Roma, Roma… even 1,200 kilometres away 🎶🟡🔴🐺 #UELfinal pic.twitter.com/eYZ1J0fepg