Μουρίνιο: «Θέλω 67.000 οπαδούς... παίκτες με Φέγενορντ»

O Ζοσέ Μουρίνιο έκανε ανοιχτό κάλεσμα στους οπαδούς της Ρόμα για την κρίσιμη ρεβάνς με την Φέγενορντ για τα προημιτελικά του Europa League και αναφέρθηκε στην κατάσταση του Ντιμπάλα.

Η κατώτερη των προσδοκιών Ρόμα ηττήθηκε με 1-0 στο Ρότερνταμ από τη Φέγενορντ και πλέον καλείται να γυρίσει την εις βάρος της κατάσταση στη ρεβάνς του «Ολίμπικο» και να... κλέψει το «εισιτήριο» για τα ημιτελικά του Europa League. Ο Ζοσέ Μουρίνιο στη συνέντευξη Τύπου έκανε κάλεσμα στους οπαδούς των Τζιαλορόσι για να βρεθούν στο πλευρό των ποδοσφαιριστών του και να... ωθήσουν την ομάδα τους για την ανατροπή.

«Είμαστε ήρεμοι, είναι ένα ωραίο ματς να δίνει κάποιος. Υπάρχει ένα αρνητικό αποτέλεσμα στον πρώτο αγώνα αλλά η πρόκριση είναι ανοιχτή. Υπάρχει ένα γήπεδο που είναι έτοιμο να παίξει μαζί μας. Θέλω 67 χιλιάδες οπαδούς-παίκτες στο πλευρό μας. Περιμένω πολλά από την ομάδα μου. Ή νικάμε και προχωράμε, ή πάμε σπίτι κουρασμένοι και λυπημένοι, ξέροντας ότι έχουμε δώσει τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο», είπε μεταξύ άλλων ο πολύπειρος Πορτογάλος τεχνικός.

Ο Special One αναφέρθηκε και στην κατάσταση του Πάουλο Ντιμπάλα λέγοντας: «Δεν ξέρω, μέχρι στιγμής έχει κάνει προπονήσεις σε χαμηλή ένταση. Μόνο το πρωί της Πέμπτης θα γνωρίζουμε αν θα μπορέσει να παίξει, αν θα είναι στον πάγκο, αν θα είναι βασικός ή αν δεν θα είναι διαθέσιμος».

Mourinho: “Tomorrow I want to have 67,000 players - ‘spectators’ is one thing, spectator-players is another. I await people who want to play the match with us.” pic.twitter.com/x6Tp4GD2Fq https://t.co/yDKjetWlpa