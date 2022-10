Ο Αλεχάντρο Γκαρνάτσο έκανε μια συγκλονιστική εμφάνιση στη νίκη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ με 3-0 επί της Σερίφ Τιρασπόλ κι ακόμα δεν μπορεί να πιστέψει ότι μοιράζεται το γήπεδο με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Ντιόγκο Νταλότ, ο Μάρκους Ράσφορντ και ο Κριστιάνο Ρονάλντο ήταν όλοι εύστοχοι σε μια άνετη βραδιά για την ομάδα του Έρικ τεν Χαγκ κόντρα στην Σέριφ (3-0) το βράδυ της Πέμπτης (27/10). Και ένας από τους κορυφαίους παίκτες για τη Γιουνάιτεντ ήταν ο 18χρονος Γκαρνάτσο, ο οποίος έκανε την τέταρτη εμφάνισή του στη σεζόν.

Ο νεαρός Αργεντινός, ο οποίος σκόραρε δύο φορές στον τελικό καθώς η Γιουνάιτεντ κέρδισε το Κύπελλο Νέων της Αγγλίας την περασμένη σεζόν, είχε την ευκαιρία να ξεκινήσει βασικός από τον Τεν Χαγκ, ο οποίος εντυπωσιάστηκε από αυτό που είδε στην προπόνηση.

Ο ταλαντούχος εξτρέμ δεν απογοήτευσε τον Ολλανδό κόουτς, πραγματοποιώντας μια θετική εμφάνιση με κινήσεις που ξεσήκωναν τον κόσμο στις κερκίδες του «Όλντ Τράφορντ». Είχε 65 επαφές σε 79 λεπτά, αλλά μία ήταν λίγο πιο εντυπωσιακή από τις υπόλοιπες.

Ο Χάρι Μαγκουάιρ έστειλε τη μπάλα ψηλά μακριά προς το μέρος του στα αριστερά και ο πρώην παίκτης των νέων της Ατλέτικο Μαδρίτης έκανε μια επίδειξης ικανοτήτων αφού κοντρόλαρε με το τακουνάκι. Αυτό το άγγιγμα συνδέεται συνήθως με τον Νεϊμάρ, ο οποίος συχνά κατεβάζει την μπάλα με αυτόν τον τρόπο για την Παρί Σεν Ζερμέν και τη Βραζιλία. Αφού έκανε το πλήρες ντεμπούτο του, ο Γκαρνάτσο έλαβε ένα standing ovation από τους οπαδούς της ομάδας όταν αντικαταστάθηκε από τον Ντόνι Βαν Ντε Μπεκ.

Λίγα λεπτά μετά το τέλος του αγώνα ο νεαρός που θυμίζουμε ντεμπούταρε με την ομάδα Ανδρών τον περασμένο Απρίλη και έχει αισίως τέσσερις συμμετοχές, ανάρτησε στα social media μια φωτογραφία του με τον Κριστιάνο Ρονάλντο την οποία συνόδεψε με το εξής μήνυμα: «Δεν ξέρω αν είναι αληθινό ή αν ονειρεύομαι»

