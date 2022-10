Η Φράιμπουργκ θα αγωνιστεί στην εντός έδρας αναμέτρηση με τη Ναντ για το Europa League χωρίς τον προπονητή της, Κρίστιαν Στράιχ, ο οποίος βγήκε θετικός στον κορονοϊό.

Η πρωτοπόρος του 7ου ομίλου τους Europa League, Φράιμπουργκ, θα υποδεχτεί το βράδυ της Πέμπτης (6/10, 22:00) τη Ναντ με μια σημαντική «απώλεια». Ο λόγος για τον προπονητή της, Κρίστιαν Στράιχ.

Ο επί 11 χρόνια τεχνικός των Αετών βγήκε θετικός στον κορονοϊό και έτσι δεν θα κοουτσάρει στην αναμέτρηση των δυο αντιπάλων του Ολυμπιακού στη Γερμανία.

Freiburg coach Christian Streich has tested positive for Covid-19 and will miss tomorrow's Europa League match against Nantes, a club speaker tells @SWRsport. https://t.co/qIa52UQsoC