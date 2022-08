Λουντοβίκ Μπλας: Από το αίτημα να μείνει εκτός αποστολής λόγω... Λιλ, στην ανανέωση με τη Ναντ (vids)

Ήταν το όνομα που απασχόλησε περισσότερο τους φίλους της Ναντ, αφού η περίπτωσή του έφτασε στα... άκρα. Ωστόσο, ο Λουντοβίκ Μπλας, με στροφή 180 μοιρών, αποφάσισε να παραμείνει στον σύλλογο και το Gazzetta σας εξηγεί τι συνέβη με το αστέρι της αντιπάλου του Ολυμπιακού στο Europa League.

«Se queda». Αυτό ήταν το σλόγκαν που συνόδευε την φωτογραφία του Αλμπάν Λαφόντ στα προσωπικά του social media. Η συγκεκριμένη έκφραση, στα ελληνικά, σημαίνει «μένει», με τον πορτιέρο της Ναντ να έχει μαζί στην δημοσίευση και τον Λουντοβίκ Μπλας. Τον άνθρωπο που έχει γίνει το νούμερο ένα θέμα των ανθρώπων του γαλλικού συλλόγου και όχι άδικα.

Πρόκειται για το αστέρι της ομάδας και το πιο ακριβό της στοιχείο, ωστόσο η πορεία προς την κατάκτηση του κυπέλλου Γαλλίας πέρσι, έκαναν τον 24χρονο μεσοεπιθετικό να έρθει στο προσκήνιο πολλών ομάδων. Εν τέλει, η Λιλ ήταν εκείνη που κατάφερε να πάρει τη θετική του απάντηση. Το απίθανο της υπόθεσης είναι πως υπήρξε συμφωνία και με την ομάδα, όμως τι χάλασε την τελευταία στιγμή και πως ο παίκτης άλλαξε γνώμη μέσα σε λίγες ώρες;

Το Gazzetta ξετυλίγει το κουβάρι της υπόθεσης και σας παρουσιάζει τι έγινε με τον μεγαλύτερο κίνδυνο που έχει να αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός κόντρα στην γαλλική ομάδα για το Europa League.

Πριν καν κλείσει τα 18 του χρόνια, ο Λουντοβίκ Μπλας είχε κάνει μεγάλο... γκελ στην Ευρώπη. Βγήκε από το «σχολείο» της Γκινγκάμπ και με τα μικρά κλιμάκια της Γαλλίας έκανε... παπάδες, με αποτέλεσμα το όνομά του να βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των μεγάλων συλλόγων. Μέχρι εκεί όμως.

Τα χρόνια πέρασαν, οι προτάσεις ήρθαν αλλά δεν... ικανοποίησαν, με τον Γάλλο μεσοεπιθετικό να φτάνει στο σημείο να βλέπει την αξία του να «ξεθωριάζει». Το αποτέλεσμα ήταν να καταλήγει στη Ναντ, το καλοκαίρι του 2019 έναντι οκτώ εκατ. ευρώ. Καθόλου άσχημα για ένα παιδί μόλις 21 ετών αλλά ούτε και... τέλεια όταν λίγα χρόνια πριν ήταν το μεγαλύτερο next big thing της χώρας.

Η προοπτική της Ναντ, σε πρώτη φάση, δεν τον ενθουσίασε, όμως γρήγορα κατάλαβε πως είναι μία τέλεια ευκαιρία για τον ίδιο να πάρει φανέλα βασικού και να φτάσει σε ένα σημείο να θεωρείται ο καλύτερος της ομάδας. Η τιμή του ανέβηκε με πολύ γρήγορους ρυθμούς με τους αριθμούς να είναι εξίσου εξαιρετικοί, αφού μέτρησε 34 γκολ και 11 ασίστ μέσα σε μία τριετία.

Φυσικά, η στιγμή που τον έκανε «πρωτοσέλιδο» σε όλη τη Γαλλία, ήταν στον τελικό κυπέλλου Γαλλίας κόντρα στη Νις. Ο 24χρονος ποδοσφαιριστής έγινε ο «χρυσός» σκόρερ για την ομάδα του, αφού το τέρμα του στο 47ο λεπτό ήταν αυτό που έκρινε τον τίτλο, ο οποίος πήγε στα χέρια των «καναρινιών».

Από τα μέσα Ιουλίου, ο Λουντοβίκ Μπλας ήταν ο πρώτος στόχος της Λιλ για την ενίσχυση της μεσοεπιθετικής της γραμμής. Ο ποδοσφαιριστής από την πρώτη στιγμή είχε δώσει θετική απάντηση για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του και η Ναντ πείστηκε να πει εξίσου το «ναι» στην πρόταση των 15 εκατ. ευρώ.

Ουσιαστικά, όλα ήταν έτοιμα για το deal, μέχρι που μπήκε στη μέση ο προπονητής του συλλόγου, Αντουάν Καμπουαρέ. Ο έμπειρος κόουτς, εκτός από το γεγονός πως δεν ήθελε να χάσει ένα από τα μεγάλα του όπλα ενόψει της Ευρώπης, δεν δεχόταν να ενισχυθεί μία αντίπαλος στη Ligue 1 με το αστέρι της ομάδας. Έτσι, έπεισε την διοίκηση να κάνει... πίσω και να ακυρώσει την συμφωνία, δημιουργώντας ένα μεγάλο μπάχαλο, αφού ο ίδιος δεν προπονούταν ή είχε θέσει τον εαυτό του, σχεδόν, εκτός ομάδας

Ludovic Blas (24) intends to refuse to play for his club vs Toulouse this weekend, after Nantes initially accepted €15m + €2.5m bonuses offer from Lille for the attacking midfielder before backtracking. https://t.co/YpuD6w1ftJ