Ο Ολυμπιακός ξεκινά το ευρωπαϊκό του ταξίδι στους ομίλους του Europa League από τη Γαλλία κόντρα στη Ναντ (08/09, 22:00).

Η Ναντ θα είναι η πρώτη αντίπαλος του Ολυμπιακού στους ομίλους του Europa League. Το πρώτο παιχνίδι των Πειραιωτών θα γίνει στη Γαλλία στις 8 Σεπτεμβρίου και ώρα 22:00.

Στη συνέχεια, ο Ολυμπιακός θα υποδεχτεί την Φράιμπουργκ (15/9) και την Καραμπάχ (6/10) στο «Γ. Καραϊσκάκης».

Με την έναρξη του δεύτερου γύρου, θα ταξιδέψει στις 13 Οκτωβρίου, στο Αζερμπαϊτζάν για το εκτός έδρας ματς με τους Αζέρους. Ακολουθεί ο αγώνας στη Γερμανία με τη Φράιμπουργκ (27/10) και οι όμιλοι ολοκληρώνονται με τον εντός έδρας αγώνα κόντρα στη Ναντ στις 3 Νοεμβρίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα:

