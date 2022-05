Εξαλλα πανηγύρισαν την κατάκτηση του Europa League οι παίκτες της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, δίνοντας μάλιστα και το τρόπαιο στους οπαδούς τους!

Η Άιντραχτ λύγισε την Ρέιντζερς στα πέναλτι με 5-4 και, εκτός από ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, πανηγύρισε την εξασφάλιση της παρθενικής τους συμμετοχής στο Champions League. Οι παίκτες της Άιντραχτ μετά τον καθιερωμένο γύρο του θριάμβου, πανηγύρισαν στην κερκίδα που φιλοξένησε τους φανατικούς οπαδούς της ομάδας τους και εκεί στήθηκε ένα τεράστιο πάρτι.

Μάλιστα οι παίκτες του Όλιβερ Γκλάσνερ, έδωσαν το τρόπαιο στους οπαδούς της Άιντραχτ, στα χέρια των οποίων έγινε αντικείμενο λατρείας και πανηγύρισαν όλοι μαζί αυτή τη σπουδαία επιτυχία του συλλόγου.

Frankfurt fans got a taste of the Europa League trophy 🤣 pic.twitter.com/HBlLUVkb2h