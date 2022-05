Λίγες ώρες πριν τον μεγάλο τελικό στη Σεβίλλη, οπαδοί της Άιντραχτ και Ρέιντζερς δημιούργησαν επεισόδια, με την αστυνομία να προχωράει στη σύλληψη πέντε οπαδών της γερμανικής ομάδας.

H Αστυνομία της Ισπανίας προχώρησε στη σύλληψη πέντε οπαδών της Άιντραχτ Φρανκφούρτης για ταραχές και επιθέσεις σε οπαδούς της Ρέιντζερς, σε μια μαζική συμπλοκή που έγινε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, περίπου 200 Γερμανοί επιτέθηκαν σε φίλους της σκωτσέζικης ομάδας έξω από τον καθεδρικό ναό της πόλης, ενώ, όταν οι αστυνομικοί επιχείρησαν να τους σταματήσουν, δέχθηκαν επίθεση με μπουκάλια, καπνογόνα και τραπέζια. Οι Γερμανοί οπαδοί τράπηκαν σε φυγή όταν αντιλήφθηκαν τους αστυνομικούς, ωστόσο πέντε φίλοι της Άιντραχτ δεν κατάφεραν να ξεφύγουν και συνελήφθησαν.

Υπενθυμίζεται ότι Άιντραχτ και Ρέιντζερς έχουν ένθερμους οπαδούς, οι οποίοι αναμένεται να κατακλύσουν την πόλη της Ανδαλουσίας Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν στην Ισπανία, περίπου 100.000 οπαδοί της σκωτσέζικης ομάδας θα φτάσουν στη Σεβίλλη, ενώ με λεωφορεία θα αφιχθούν άλλοι 50.000 φίλαθλοι των Γερμανών.

It’s kicking off in Seville.



Riot cops had to intervene after Eintracht Frankfurt fans threw flares and glasses at Rangers fans, as per @leandrosexta 🎥



pic.twitter.com/6WnCqGgDaB