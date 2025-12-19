Ο Δημήτρης Βέργος γράφει για τη συγκλονιστική ανατροπή της ΑΕΚ, την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League και τη νοοτροπία νικητή που έχει μπολιάσει ο Μάρκο Νίκολιτς.

Είναι φτωχά τα λόγια για να περιγράψουν με απόλυτη λεπτομέρεια τα όσα έζησαν οι φίλοι της ΑΕΚ που γέμισαν το βράδυ της Πέμπτης τις εξέδρες της OPAP Arena για να σπρώξουν και αυτοί με τη φωνή τους την Ένωση στους 16 του Conference League. Αυτή η έκρηξη των συναισθημάτων με την ανατροπή θρίλερ στο φινάλε των καθυστερήσεων ήταν ακόμα μια ισχυρή ένεση αυτοπεποίθησης για μια ομάδα που έχει βάλει βαθιά μέσα στο μυαλό της ότι θα μάχεται μέχρι το τέλος για τη νίκη.

Το μυαλό αυτόματα πήγε πίσω δυόμιση χρόνια όταν η ΑΕΚ με δύο γκολ στις καθυστερήσεις στη Νέα Φιλαδέλφεια είχε βγάλει νοκ-άουτ σε... νεκρό χρόνο την Ντινάμο Ζάγκρεμπ. Έτσι και τώρα για μια ΑΕΚ που δεν τα παρατά ποτέ, η επιμονή ως το φινάλε από ένα σύνολο που παλεύει με κάθε τρόπο για να πάρει αυτό που θέλει, οδήγησε τους κιτρινόμαυρους σε ένα μυθικό come back για να σφραγίσουν με αυτό το θρίλερ μια θέση στους 16 της διοργάνωσης.

Θα ήταν κρίμα αν η κατάληξη ήταν διαφορετική μετά από δύο σπουδαία διπλά σε Φλωρεντία και Σαμσούντα. Το ματς με την Κραϊόβα πάντως, παρά το γεγονός ότι η ΑΕΚ ήταν το φαβορί και παρά τη δυναμική της Νέας Φιλαδέλφειας, δεν ήταν εύκολο. Και αυτό αποδείχτηκε στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ αναμενόμενα μπήκε αποφασισμένη να βρει γκολ νωρίς, η μεγάλη πίεση που άσκησε στο πρώτο εικοσάλεπτο δεν έφερε το προβάδισμα καθώς και η τύχη δεν την ευνόησε και έπειτα η ρουμανική ομάδα ήταν αυτή που πήρε τον έλεγχο, μπήκε μπροστά στο σκορ και χάλασε το μυαλό των παικτών του Νίκολιτς.

Η απόδειξη της νοοτροπίας του νικητή με υπογραφή Νίκολιτς

Η ΑΕΚ ναι μεν έχασε ευκαιρίες και πριν δεχθεί το δεύτερο γκολ, ωστόσο έβγαινε στην επίθεση απεγνωσμένα και όχι με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο που μας έχει συνηθίσει το τελευταίο διάστημα. Το γκολ του Βίντα, με την ΑΕΚ να εκμεταλλεύεται για ακόμα μια φορά φέτος το όπλο των επιθετικών στημένων, την έβαλε ξανά μέσα στο παιχνίδι και στο φινάλε έχοντας κλείσει στα καρέ της την Κραϊόβα, οι δύο αλλαγές του Νίκολιτς συνεργάστηκαν άψογα για την ισοφάριση που έβαλε την Ένωση στην οκτάδα. Με τον μετρ του είδους Ελίασον να βγάζει μια από τις γνωστές γλυκές σέντρες του και τον Κουτέσα στο πίσω δοκάρι να εκτελεί με κεφαλιά.

Η βραδιά έγινε ακόμα πιο απολαυστική με την ανατροπή στη συνέχεια. Γιατί η ΑΕΚ μπορεί να πέρναγε απευθείας στους 16 ακόμα και με την ισοπαλία, όμως δεν έμεινε εκεί. Ο ηγέτης Βίντα πήρε το πέναλτι, ο Γιόβιτς το εκτέλεσε με ψυχραιμία και η Νέα Φιλαδέλφεια που είχε εκραγεί, έζησε ένα απίθανο ευρωπαϊκό βράδυ. Ήταν μια ακόμα απόδειξη της νοοτροπίας του νικητή που έχει μπολιάσει ο Νίκολιτς από το καλοκαίρι των ευρωπαϊκών προκριματικών σε αυτή την ομάδα. «Να παλεύεις, να πιστεύεις και να μην τα παρατάς ποτέ» ήταν τότε τα λόγια του, τα οποία συνοδεύουν απόλυτα την ΑΕΚ στο ευρωπαϊκό της μονοπάτι ως τώρα και όχι μόνο.

Ο δεύτερος μεγάλος στόχος στην Ευρώπη για φέτος είναι πλέον γεγονός. Η ΑΕΚ αφού κατάφερε με 3/3 προκρίσεις χωρίς περιθώριο λάθους να μπει στη League Phase, μπόρεσε με μεγάλα αποτελέσματα να τερματίσει στην 3η θέση και να τσεκάρει το απευθείας εισιτήριο για τους 16. Η ΑΕΚ έπρεπε να έχει ως προτεραιότητα μια καλή ευρωπαϊκή παρουσία τη φετινή σεζόν και το κάνει πράξη, αποκομίζοντας τεράστια οφέλη στο ranking της στην UEFA όπου σκαρφαλώνει, σε οικονομικό επίπεδο και φυσικά στο πρεστίζ της. Πλέον απολαμβάνει την είσοδό της στους 16 και περιμένει να μάθει στην πορεία τον αντίπαλό της. Κάτι που θα αρχίσει να σκέφτεται όταν θα έρθει η ώρα τον Μάρτιο. Τώρα, όπως είπε και ο Νίκολιτς, υπάρχει μόνο ο ΟΦΗ. Με αυτή τη σοβαρή προσέγγιση και νοοτροπία άλλωστε ο Σέρβος κόουτς και οι παίκτες του είναι ανταγωνιστικοί παντού και έτσι πρέπει να συνεχίσουν.