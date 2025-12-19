Βαθμολογία UEFA: Η Πολωνία που προσπέρασε την Ελλάδα και η ιδιαιτερότητα του Γενάρη

Η Πολωνία προσπέρασε την Ελλάδα στην ειδική βαθμολογία της UEFA, όμως υπάρχει μία σημαντική ιδιαιτερότητα ενόψει των αγώνων του Γενάρη σε Champions και Europa League.

Η Πολωνία εκμεταλλευόμενη το γεγονός πως είχε τέσσερις εκπροσώπους στην βραδιά, σε αντίθεση με την Ελλάδα που είχε μονάχα μία, προσπέρασε τη χώρα μας στην ειδική βαθμολογία της UEFA και πάτησε την 11η θέση. Οι Πολωνοί είδαν τις τέσσερις ομάδες τους στην τελευταία αγωνιστική της League Phase του Conference League, να καταγράφουν τρεις νίκες και μία ισοπαλία.

Συγκεκριμένα, Ράκοφ, Λέγκια Βαρσοβίας και Λεχ Πόζναν επικράτησαν της Ομόνοιας, της Λίνκολν και της Σίγκμα Όλομουτς αντίστοιχα, ενώ η Γιαγκελόνια αναδείχθηκε ισόπαλη στην έδρα της Άλκμααρ. Έτσι, οι Πολωνοί κατάφεραν να συγκεντρώσουν συνολικά 1750 βαθμούς και να φτάσουν τους 44.250. Από την άλλη, η Ελλάδα είχε στην βραδιά ως βαθμολογικό όφελος μονάχα τη νίκη της ΑΕΚ και με τους 400 επιπλέον βαθμούς, έφτασε τους 43.313.

Βεβαίως, πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι ακολουθούν δύο αγωνιστικές σε Champions League και Europa League, όπου οι ελληνικές ομάδες θα δώσουν συνολικά έξι ματς. Και πρόκειται για τις υποχρεώσεις του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού και του ΠΑΟΚ. Σε αυτές τις βραδιές, οι Πολωνοί δεν θα έχουν εκπροσώπηση κι έτσι η Ελλάδα θα έχει την ευκαιρία να πάρει κεφάλι στην βαθμολογία της UEFA.

Αναλυτικά η βαθμολογία της UEFA:

10. Τσεχία 46.025 (4/5)

11. Πολωνία 44.469 (3/4)

12. Ελλάδα 43.313 (4/5)

13. Δανία 38.981 (2/4)

14. Νορβηγία 38.588 (2/4)

15. Κύπρος 34.851 (3/5)

