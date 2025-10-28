Η ανάρτηση της UEFA για το φανταστικό γκολ του Αμπουμπακαρί Κοϊτά για το 1-0 της ΑΕΚ κόντρα στην Αμπερντίν.

Η ΑΕΚ έκανε «σεφτέ» στη League Phase του Conference League, καθώς συνέτριψε την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια με 6-0. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά άνοιξε το δρόμο για τον Δικέφαλο, καθώς πέτυχε τα δυο πρώτα γκολ της ομάδας του.

Μάλιστα το πρώτο το πέτυχε με άψογο σουτ εκτός περιοχής. Η UEFA ανέβασε το εντυπωσιακό γκολ του Μαυριτανού εξτρέμ από πανοραμικό πλάνο και το παρομοίασε με γκολ... Football Manager!

«Αυτό δεν ήταν προσομοίωση», ανέφερε η σχετική αποθεωτική ανάρτηση για το υπέροχο γκολ του Κοϊτά.