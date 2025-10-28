ΑΕΚ: Η «υπόκλιση» της UEFA στο γκολ... Football Manager του Κοϊτά (vid)
Η ΑΕΚ έκανε «σεφτέ» στη League Phase του Conference League, καθώς συνέτριψε την Αμπερντίν στη Νέα Φιλαδέλφεια με 6-0. Ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά άνοιξε το δρόμο για τον Δικέφαλο, καθώς πέτυχε τα δυο πρώτα γκολ της ομάδας του.
Μάλιστα το πρώτο το πέτυχε με άψογο σουτ εκτός περιοχής. Η UEFA ανέβασε το εντυπωσιακό γκολ του Μαυριτανού εξτρέμ από πανοραμικό πλάνο και το παρομοίασε με γκολ... Football Manager!
«Αυτό δεν ήταν προσομοίωση», ανέφερε η σχετική αποθεωτική ανάρτηση για το υπέροχο γκολ του Κοϊτά.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.