Σε ένα παιχνίδι που ολοκληρώθηκε... μια ημέρα μετά την έναρξή του, η Ριέκα επικράτησε της Σπάρτα Πράγας (1-0) και κράτησε τους Τσέχους κάτω από την ΑΕΚ στη βαθμολογία του Conference League.

Χρειάστηκε να περάσουν περίπου 22 ώρες μετά την πρώτη σέντρα αλλά εν τέλει το επεισοδιακό Ριέκα - Σπάρτα Πράγας για το Conference League ολοκληρώθηκε κανονικά μετά την αναβολή και μετέπειτα οριστική διακοπή στη λήξη του πρώτου μέρους λόγω καταιγίδας.

Οι Κροάτες ήταν αυτοί που έφυγαν χαμογελαστοί από το - στεγνό πια - χορτάρι αφού στα τελευταία 45 λεπτά μπόρεσαν να πάρουν τη νίκη με 1-0. Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε στο 75ο λεπτό ο Αντού Αντζέι. Έτσι, η Ριέκα άφησε πίσω της την ήττα από τη Νόα στην πρεμιέρα και πήρε το πρώτο της τρίποντο στη διοργάνωση. Ακόμα πιο σημαντικά ωστόσο, κράτησε τη Σπάρτα στους τρεις βαθμούς και - στην ισοβαθμία - κάτω από την ΑΕΚ που μετά την εντυπωσιακή εξάρα απέναντι στην Αμπερντίν συνεχίζει στη 12η θέση του Conference League.