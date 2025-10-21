Γνωστοποιήθηκαν οι διαιτητές για τα παιχνίδια της Πέμπτης σε Europa League και Conference League. Ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ έμαθαν ποιοι ρέφερι θα σφυρίξουν τους αγώνες τους.

Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές που θα «σφυρίξουν» τους αγώνες του Παναθηναϊκου ΠΑΟΚ και ΑΕΚ την Πέμπτη (23/9) σε Europa League και Conference League.

Ο Παναθηναϊκός ταξιδεύει στην Ολλανδία για να αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ στο «Ντε Κάουπ». Τον αγώνα θα διευθύνει ο Γερμανός Χαρμ Όσμερς, με βοηθούς τους Ντόμινικ Σχααλ και Κριστιάν Γκίτερμαν, ενώ τέταρτος διαιτητής ορίστηκε ο Φλοριάν Έξνερ. Στο VAR θα βρίσκονται επίσης Γερμανοί, οι Κριστιάν Ντίνγκερ και Μπαστιάν Ντάνκερτ.

Στη Γαλλία, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Λιλ και για τον συγκεκριμένο αγώνα ορίστηκε ο Μαυροβούνιος Νίκολα Νταμπάνοβιτς. Βοηθοί του θα είναι οι Βλάνταν Τοντόροβιτς και Σρνταν Γιοβάνοβιτς, με τέταρτο τον Μίλος Μπόσκοβιτς. Στο VAR θα είναι οι Ιταλοί Μίκαελ Φάμπρι και Φεντερίκο Λα Πένα.

Όσον αφορά την ΑΕΚ, η Ένωση υποδέχεται την Αμπερντίν στην «OPAP Arena», με τον Βέλγο Γιάσπερ Βεργκότε να «σφυρίζει». Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Μισέλ Σελντράιερς και Μάρτιν Τίστερς, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Γιαν Μπότερμπεργκ και Έλα Ντρε Φράις, επίσης από το Βέλγιο.