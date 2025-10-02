Τσέλιε - ΑΕΚ: Το γκολ του Κουτέσα για το 0-1
Στο 7' η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα στο σκορ με τον Ντέρεκ Κουτέσα να βρίσκει δίχτυα με διαγώνιο σουτ που κόντραρε.
Ιδανικό ξεκίνημα για την ΑΕΚ στο Τσέλιε με την Ένωση να παίρνει το προβάδισμα στο 7' με τον Κουτέσα.
Η ΑΕΚ εκτέλεσε κόρνερ με πάσα, ο Ελίασον έδωσε στον Κουτέσα και αυτός επιχείρησε το σουτ το οποίο κόντραρε στον Νέτο, άλλαξε πορεία και κατέληξε στα δίχτυα της Τσέλιε για το 0-1!
Ο Κουτέσα πανηγύρισε αλά Χάρι Πότερ μπροστά στο πέταλο των οπαδών της ΑΕΚ μαζί με τους συμπαίκτες του.
@Photo credits: INTIME
