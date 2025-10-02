Τηλεοπτικό πρόγραμμα: Πού θα δείτε το ματς της ΑΕΚ με την Τσέλιε και τις υπόλοιπες αναμετρήσεις του Conference League
Έτοιμη να ξεκινήσει με... το δεξί στη League Phase του Europa Conference League είναι η ΑΕΚ, η οποία τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στη Σλοβενία στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και το ματς θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 5.
Νωρίτερα, στις 19:45, η Ομόνοια θα υποδεχθεί τη Μάιντς (Cosmote Sport 9), ενώ στις 22:00 η ΑΕΚ Λάρνακας φιλοξενεί την Άλκμααρ στην Κύπρο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 9.
Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Conference League
- Ομόνοια - Μάιντς (19:45, Cosmote Sport 9)
- Τσέλιε - ΑΕΚ (22:00, Cosmote Sport 5)
- ΑΕΚ Λάρνακας - Άλκμααρ (22:00, Cosmote Sport 9)
