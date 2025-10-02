Πρεμιέρα για τη League Phase του Conference League, με την ΑΕΚ να φιλοξενείται από την Τσέλιε στην 1η αγωνιστική (2/10). Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα όλων των παιχνιδιών της διοργάνωσης.

Έτοιμη να ξεκινήσει με... το δεξί στη League Phase του Europa Conference League είναι η ΑΕΚ, η οποία τίθεται αντιμέτωπη με την Τσέλιε στη Σλοβενία στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής της τρίτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 22:00 και το ματς θα μεταδοθεί απευθείας από το Cosmote Sport 5.

Νωρίτερα, στις 19:45, η Ομόνοια θα υποδεχθεί τη Μάιντς (Cosmote Sport 9), ενώ στις 22:00 η ΑΕΚ Λάρνακας φιλοξενεί την Άλκμααρ στην Κύπρο, με τον αγώνα να μεταδίδεται από το Cosmote Sport 9.

Οι τηλεοπτικές μεταδόσεις του Conference League