Άντερλεχτ - ΑΕΚ: Η ενδεκάδα της Ενωσης
Ο Μάρκο Νίκολιτς προχώρησε σε εκπλήξεις στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το αποψινό παιχνίδι με την Άντερλεχτ στο Lotto Park, παίρνοντας την απόφαση να αφήσει στον πάγκο τόσο τον Πινέδα όσο και τον Μάνταλο!
Ο Σέρβος τεχνικός της ΑΕΚ φαίνεται πως κατέληξε σε έναν σχηματισμό με ακραίους και συγκεκριμένα ένα 4-4-2.
Ο Στρακόσα είναι στην εστία, με τους Πήλιο, Ρέλβας, Μουκουντί και Ρότα στην άμυνα. Οι Μαρίν και Λιούμπισιτς είναι στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τους Κουτέσα και Κοϊτά αριστερά και δεξιά στις πτέρυγες και στην επίθεση τον Γκατσίνοβιτς με τον Ζίνι.
