Εφτάψυχη αποδείχθηκε η Μπρόντμπι που πανηγύρισε μία ανεπανάληπτη πρόκριση στα play-offs του Conference League, επιστρέφοντας από 0-3 του πρώτου ματς απέναντι στην Βίκινγκουρ παίζοντας με δέκα από το πρώτο ημίχρονο!

Στο ποδόσφαιρο τίποτα δεν τελειώνει μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, είναι νόμος! Το εις βάρος της 0-3 του πρώτου αγώνα στην Ισλανδία απέναντι στην Βίκινγκουρ, ίσως να άφηνε ελάχιστες πιθανότητες πρόκρισης για την Μπρόντμπι στα play-offs του Conference League. Ωστόσο, ακριβώς επειδή η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, η ανατροπή πραγματοποιήθηκε και μάλιστα με τρόπο δραματικό.

Βέβαια, το παιχνίδι ξεκίνησε μάλλον με τον χειρότερο τρόπο για τους Δανούς που είδαν τον Μπίσοφ να αποβάλλεται μόλις στο 18'! Ωστόσο, στο καθυστερήσεις του α' ημιχρόνου, η Μπρόντμπι έδωσε το σύνθημα της ανατροπής, με τον Βάλις να κάνει το 1-0. Ο ίδιος παίκτης σκόραρε ξανά στο 53' και οι γηπεδούχοι άρχισαν να το πιστεύουν. Προτού καλά-καλά η Βίκιγνκουρ προλάβει να συνέλθει, η Μπρόντμπι «χτύπησε» ξανά, με τον Μπούντγκααρντ αυτή τη φορά. Με το σκορ στο 3-0, το ματς θα οδηγούνταν στην παράταση, αλλά το momentum έδειχνε ξεκάθαρα... Μπρόντμπι!

Η επική ανατροπή των Δανών ήρθε στο 71', με τον Μπούντγκααρντ να γίνεται ήρωας για την ομάδα του, μέσα σε... πανζουρλισμό για την πρόκριση της Μπρόντμπι στα play-offs.