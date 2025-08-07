Η Άντερλεχτ φιλοδώρησε με τριάρα τη Σέριφ, πήρε γερό προβάδισμα πρόκρισης στα play-offs του Conference League και... περιμένει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην ΑΕΚ και τον Άρη Λεμεσού.

Η ΑΕΚ παραμένει απόλυτα επικεντρωμένη στο δικό της καθήκον και την πρόκρισή της μετά το 2-2 απέναντι στον Άρη Λεμεσού, όμως αυτό δεν σημαίνει πως δεν ρίχνει ματιές και στο μέλλον. Η Άντερλεχτ ήταν αυτή που πήρε ξεκάθαρο προβάδισμα πρόκρισης από το ζευγάρι που ενδιαφέρει την Ένωση και έχει τον πρώτο λόγο να βρεθεί απέναντί της στα play-offs του Conference League, αν φυσικά η ομάδα του Νίκολιτς κάνει τα βήμα προς αυτά στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (14/08).

Οι Βέλγοι θα είναι αν δεν... αυτοκτονήσουν, αφού στο πρώτο παιχνίδι διέλυσαν με άνετη τριάρα (3-0) τη Σέριφ Τίρασπολ εντός έδρας. Ο Ανγκούλο άνοιξε το σκορ στο 17ο λεπτό, ο Ντόλμπεργκ στο 48' ουσιαστικά κλείδωσε τη νίκη κάνοντας το 2-0 και στο 81' ο Φερσέρεν διαμόρφωσε το τελικό 3-0 και έδωσε ακόμα περισσότερο αέρα στην ομάδα του εν όψει του ταξιδιού στη Μολδαβία.