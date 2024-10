Με απουσίες ταξίδεψε στην Αθήνα για το ματς με τον Παναθηναϊκό η αποστολή της Τσέλσι, καθώς εκτός έχουν μείνει μεταξύ άλλων οι Καϊσέδο, Τζάκσον, Κόλγουιλ, Γκουστό και Τζέιμς.

Στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (23/10) η αποστολή της Τσέλσι. Οι Λονδρέζοι θα αντιμετωπίσουν την Πέμπτη (24/10) τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Conference League και ανακοίνωσαν τους ποδοσφαιριστές που έχει στη διάθεση του ο Έντσο Μαρέσκα για το ματς με το Τριφύλλι.

Όπως έκαναν γνωστό οι Μπλε στο Νησί έμειναν για διάφορους λόγους οι Μόισες Καϊσέδο, Νίκολας Τζάκσον, Λέβι Κόλγουιλ, Μαλό Γκουστό και Ρις Τζέιμς. Θυμίζουμε πως ο Ιταλός τεχνικός των Λονδρέζων έχει αφήσεις εκτός λίστας ου Λάβια, Φοφανά, Τσίλγουελ και τον κορυφαίο παίκτη της ομάδας, Κόουλ Πάλμερ.

Your Blues touching down in Athens. 🛬🇬🇷 pic.twitter.com/05ry60RaCt