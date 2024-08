Φοβερό σκηνικό στην Αρμενία εκεί όπου τα πάντα... μαύρισαν, με αποτέλεσμα την εικοσάλεπτη διακοπή του αγώνα ανάμεσα στη Νόα και τη Ρουζομπερόκ.

Απρόοπτο στο Νόα - Ρουζομπερόκ! Οι δύο ομάδες χρειάστηκε να βάλουν σε παύση τη μεταξύ τους «μονομαχία» για τα Play-Off του Conference League για περίπου 20 λεπτά. Ο λόγος; Ότι στο γήπεδο των Αρμένιων υπήρξε διακοπή ρεύματος, με τα πάντα να... μαυρίζουν για αρκετή ώρα και τους οπαδούς να χρησιμοποιούν τους φακούς των κινητών τους για να... κάνουν ατμόσφαιρα. Αυτό συνέβη στο 68ο λεπτό του ματς. Η τάξη πάντως αποκαταστάθηκε και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά. Για την ιστορία η Νόα ήταν αυτή που πήρε τη νίκη και έκανε τεράστιο βήμα πρόκρισης στο League Phase του Conferece. Άλλωστε με το 3-0, σχεδόν... πάτησε στον πρώτο όμιλο ευρωπαϊκής διοργάνωσης της ιστορίας της.

FC Noah - Ruzomberok 1:0 75 min' match interrupted due to stadium 🏟️ lights go off ...



Photo by Hakob Berberyan pic.twitter.com/51bRKfzrEV