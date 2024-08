Η Λέγκια προκρίθηκε στα Play offs του Conference League, όμως ο κόουτς της ομάδας... ξέφυγε κάνοντας άσεμνες χειρονομίες στους οπαδούς της Μπρόντμπι.

Η Λέγκια Βαρσοβίας άφησε εκτός συνέχειας του Conference League την Μπρόντμπι, αφού απέσπασε ισοπαλία 1-1 στην Πολωνία (3-2 το πρώτο ματς). Ωστόσο, παίκτες και τιμ δεν έμειναν στους πανηγυρισμούς, με τον κόουτς του συλλόγου, Γκονσάλο Φέιο να κάνει άσεμνες χειρονομίες προς τους Δανούς οπαδούς. Ο Πορτογάλος σε έξαλλη κατάσταση άφησε τους παίκτες και στράφηκε στους αντιπάλους του...

Legia Warszawa manager Gonçalo Feio to Brøndby fans after knocking them out of the UEFA Conference League! (@Meczykipl) pic.twitter.com/g0PKSTnCcJ