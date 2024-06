Στις 22:00 ώρα Νέας Υόρκης (ξημερώματα Ελλάδας) θα προβληθεί στη Νέα Υόρκη το βίντεο για την κατάκτηση του Conference League από τον Ολυμπιακό και ο Βαγγέλης Μαρινάκης αναμένεται να δώσει το παρών στον Πύργο του Nasdaq.

Η πλατεία της Νέας Υόρκης είχε την Τρίτη ξεκάθαρα «ερυθρόλευκο» χρώμα, με το billboard του χρηματιστηρίου του Nasdaq να προβάλλει βίντεο του Ολυμπιακού συγχαίροντάς τον για την κατάκτηση του Conference League. Θα υπάρξει όμως και συνέχεια. Στις 22.00 ώρα Νέας Υόρκης (λίγο μετά τις 05.00 στην Ελλάδα) θα γίνει μία προβολή βίντεο για τη μεγάλη επιτυχία της ομάδας του Μεντιλίμπαρ, όπου αναμένεται να παραστεί και ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Olympiacos at the iconic Nasdaq tower in Times Square, New York!

With an impressive message, Nasdaq congratulated Olympiacos of Greece for winning the UEFA Europa Conference League, the first Greek team ever to win a European trophy in football! Olympiacos continues to… pic.twitter.com/C1k16eSrJT