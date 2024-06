Με την κατάκτηση του Conference League, ο Ολυμπιακός δεν έγραψε ιστορία μόνο για τον ίδιο, αλλά και για την Ελλάδα.

Στον απόηχο των πανηγυρισμών του Europa Conference League εξακολουθεί να ζει ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός. Οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν το μικρό τους θαύμα στον τελικό με τη Φιορεντίνα, κατέκτησαν το πρώτο ευρωπαϊκό τρόπαιο της ιστορίας τους και έγιναν η πρώτη ελληνική ομάδα που καταφέρνει κάτι τέτοιο.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν έβαλαν την Ελλάδα στο κλειστό club των χωρών που μετρούν έστω και ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο, σε επίπεδο συλλόγων, στην ποδοσφαιρική τους ιστορία. Η χώρα μας, 16η που βάζει μια ευρωπαϊκή κούπα στο παλμαρέ της, «ισοφάρισε» την Ουκρανία, την Τουρκία, το Βέλγιο, τη Γαλλία, τη Σερβία, τη Σκωτία και τη Ρουμανία. Με δύο τρόπαια ακολουθούν η Σουηδία και η Ρωσία και από εκεί και πιο πάνω οι κραταιές δυνάμεις της ηπείρου (Ισπανία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία, Ολλανδία, Πορτογαλία) αρχίζουν να ξεφεύγουν.

Olympiacos added Greece's name to the list of countries with a major European trophy. 💪



Will Spain go nine clear at the top this weekend? Or will Germany pull within seven of third? 🤔 pic.twitter.com/2PLvXfwnZW