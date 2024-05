Η εμφάνιση του Ντάνιελ Ποντένσε κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ, όπου ο Ολυμπιακός έκανε τη μεγάλη ανατροπή και με το τελικό 6-1 προκρίθηκε, είναι μία από τις αναρτήσεις της UEFA στα social media.

«Με αυτή τη νίκη κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ άρχισε και η επάνοδος μας» παραδέχθηκε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί μιλώντας στο Gazzetta για το ποιο από τα φετινά γκολ θυμάται πιο έντονα από φέτος. Γενικώς, όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού αναφέρουν την τεράστια ανατροπή και πρόκριση κόντρα στην ομάδα του Ισραήλ ως μία από τις πιο σημαντικές για τη συνέχεια του Conference League.

