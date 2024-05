Ιμπόρα στο Gazzetta: «Μπορούμε να κατακτήσουμε το Conference League αλλά πρώτα θέλω να γίνω πρωταθλητής Ελλάδας»

Ο «mr. Europa League» με τέσσερις τίτλους Europa League βρίσκεται μία ανάσα από τον 5ο ευρωπαϊκό τίτλο της καριέρας του με τη φανέλα του Ολυμπιακού. Ο Βιθέντε Ιμπόρα μίλησε στο Gazzetta για την επική πρόκριση στον τελικό του Conference League αλλά και τον τρόπο που έφτασαν οι «ερυθρόλευκοι» μέχρι εδώ.

Τι και αν έχει στη συλλογή πέντε μετάλλια νικητή από το Europa League; Ο Βιθέντε Ιμπόρα ήταν εκ των πρωταγωνιστών στα δύο παιχνίδια κόντρα στην Άστον Βίλα, δείχνοντας την ποιότητα αλλά και την εμπειρία του από τέτοιες καταστάσεις, οδηγώντας τον Ολυμπιακό στον τελικό του Conference League για πρώτη φορά στην ιστορία του.

Η συγκίνηση στο φινάλε του ματς τα... έλεγε όλα. Ο 36χρονος χαφ τα έδωσε όλα, πανηγύριζε ακόμα και τα τάκλιν που έκανε, ξεσήκωνε το κοινό και πλέον έχει μπροστά του μία ευκαιρία για να προσθέσει τον 5ο ευρωπαϊκό τίτλο στην συλλογή του.

Ο Ισπανός ποδοσφαιριστής μοιράστηκε τα συναισθήματα του στο Gazzetta μετά τη νίκη του Ολυμπιακού κόντρα στην Άστον Βίλα και αναφέρθηκε στην προσπάθεια της ομάδας, στην επιτυχία που έκανε αλλά και στον κόσμο των Πειραιωτών.

- Έχεις βρεθεί ξανά σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Πώς είναι όμως να το καταφέρνεις για ακόμη μία φορά, αυτή τη φορά με τον Ολυμπιακό;

«Είναι πάντα υπέροχο συναίσθημα να βρίσκεσαι σε έναν ευρωπαϊκό τελικό, πόσο μάλλον όταν γράφεις ιστορία στον συγκεκριμένο σύλλογο, οπότε μπορεί να καταλάβεις πόσο χαρούμενος είμαι αυτή τη στιγμή».

- Ποιο θεωρείς πως ήταν το κλειδί για αυτή την πρόκριση;

«Η ομάδα, όχι μόνο σε αυτό το ματς αλλά και στο πρώτο, έδειξε το mentality που έχει. Ξέραμε πως να διαχειριστούμε τις δύσκολες καταστάσεις στο παιχνίδι. Φυσικά υποφέραμε γιατί παίξαμε κόντρα σε μία καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες αλλά ξέραμε πώς να παίξουμε και να κερδίσουμε σε αυτά τα δύο παιχνίδια».

- Έχεις βρεθεί πολλές φορές σε τέτοιες καταστάσεις με ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Ποιες ήταν οι συμβουλές σου προς τους συμπαίκτες του πριν τα παιχνίδια με την Άστον Βίλα;

«Τους είπα να το χαρούν πρώτα από όλα, να κρατήσουμε τις γραμμές μας κάτι που έγινε και στα προηγούμενα παιχνίδια, να είμαστε δυνατοί, να είμαστε μία ομάδα και να παλέψουμε όλοι μαζί. Ότι έχουμε πετύχει είναι μαζί, σαν ομάδα. Κανείς δεν λειτουργεί ως μονάδα και αυτό φαίνεται».

- Υπάρχει πίστη για τον τίτλο;

«Και βέβαια μπορούμε να το πάρουμε. Πρέπει να προετοιμαστούμε κατάλληλα για εκείνο το παιχνίδι, να πιστέψουμε ότι μπορούμε ότι θα νικήσουμε και φυσικά έχουμε πιθανότητες να κατακτήσουμε το Conference League».

- Πίστευες ότι θα έφτανε ο Ολυμπιακός μέχρι εδώ όταν ανέλαβε ο Μεντιλίμπαρ;

«Ήταν δύσκολο γιατί ήταν αρκετά νωρίς τότε αλλά μείναμε ενωμένοι, δουλέψαμε όλοι μαζί, υποφέραμε όλοι μαζί γιατί περάσαμε κάποιες δύσκολες στιγμές αλλά όλοι μαζί μεγαλώσαμε από αυτό και τώρα πετύχαμε κάτι τέτοιο».

