Μαρινάκης: «Όλοι μαζί γράφουμε χρυσές σελίδες στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού αθλητισμού!»

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης με ανάρτηση του στο Instagram έστειλε το μήνυμα του για τη θριαμβευτική πρόκριση του Ολυμπιακού στον τελικό του Conference League.

Ο Ολυμπιακός έγραψε την πιο χρυσή σελίδα της ευρωπαϊκής του ιστορίας, καθώς απέκλεισε την Άστον Βίλα με δυο νίκες και πρόκριθηκε στον τελικό του Conference League στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο ισχυρός άνδρας των Πειραιωτών Βαγγέλης Μαρινάκης με ανάρτηση του στο Instagram, γραμμένη τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά, έστειλε το μήνυμα του για τον θρίαμβο των Πειραιωτών.

«Είναι ερυθρόλευκες βραδιές σαν την αποψινή που με γεμίζουν με συγκίνηση, δύναμη και υπερηφάνεια. Ο Ολυμπιακός μας στον τελικό του UEFA Europa Conference League. Μια Ελληνική ομάδα σε Ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Μια απίστευτη επιτυχία αν αναλογιστεί κανείς ότι την ίδια χρονιά οι νέοι μας κατέκτησαν το Πρωτάθλημα Ευρώπης στο UEFA Youth League.

Με σκληρή δουλειά, υπομονή, πίστη, ποδοσφαιρικό ταλέντο και καρδιά λιονταριού ζούμε ένα όνειρο τρελό.

Ομάδα, διοίκηση και ο πύρινος κόσμος μας, όλοι μαζί, γράφουμε χρυσές σελίδες στην ιστορία του Ολυμπιακού και του ελληνικού αθλητισμού!

Όλοι μαζί, προχωράμε στον μεγάλο τελικό στις 29/05 στην Αθήνα.

ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΟΝΕΙΡΕΥΟΜΑΣΤΕ!

—————————

It is Olympiacos’ nights like this one that fill me with emotion, strength and pride. Our Olympiacos in the UEFA Europa Conference League final. A Greek team in a European competition’s final. An incredible success when one considers that our U-19 team won UEFA’s Youth League in the same year!

With hard work, patience, faith, football talent, and the heart of a lion, we’re living a crazy dream.

Team, management, and our fiery fans, all together, we’re writing golden pages in the history book of Olympiacos and Greek sports.

All together, we move forward to the grand final on 29/05 in Athens.



WE KEEP ON DREAMING!».