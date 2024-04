Με έντονο ελληνικό χρώμα οι υποψηφιότητες για τα βραβεία της χθεσινής βραδιάς στο Conference League.

Ο Ολυμπιακός κατάφερε να νικήσει με 3-2 τη Φενέρμπαχτσε και τον περιμένει μια... κόλαση στο Σουκρού Σαράτσογλου, ενώ ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε μεν 1-0 από την Κλαμπ Μπριζ αλλά στην «καυτή» Τούμπα έχει την ευκαιρία να σφραγίσει το εισιτήριό του για τον ημιτελικό του Conference League.

Η UEFA διενεργεί ως συνήθως ψηφοφορία για τους διακριθέντες της βραδιάς.

Τον τίτλο του MVP διεκδικεί ο φανταστικός Κώστας Φορτούνης που είχε και γκολ και ασίστ, έχοντας απέναντί του τους Βάνακερ, Κουάρτα και ΜακΓκιν.

Who gets your vote for Player of the Week? 📫



⭐️ Kostas Fortounis

⭐️ John McGinn

⭐️ Hans Vanaken

⭐️ Lucas Martínez Quarta#UECLPOTW || #Laufenn || #UECL April 11, 2024

Στον τίτλο του καλύτερου γκολ, το 1-0 του Φορτούνη αλλά κι αυτό του Γιόβετιτς είναι στις υποψηφιότητες:

Four great goals but who gets your vote for Goal of the Week? 🤩#UECL || #UECLGOTW ||@Heineken April 11, 2024

Ενώ στις κορυφαίες αποκρούσεις είναι αυτή το «όχι» του Κοτάρσκι στην Κλαμπ Μπριζ σε εκτέλεση πέναλτι για το 2-0, αλλά και το σουτ του Κρούνιτς με εξωτερικά φάλτσα που εξουδετέρωσε ο Τζολάκης. Στη λίστα το εντυπωσιακό στοπ του Λιβάκοβιτς στον Ελ Καμπί.