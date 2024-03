Η γκολάρα του Αγιούμπ Ελ Καμπί που έκανε το 1-4 και οδήγησε το Μακάμπι – Ολυμπιακός στην παράταση, όπου οι Πειραιώτες με το φοβερό 1-6 πήραν την πρόκριση, ψηφίστηκε ως το καλύτερο της αγωνιστικής στο Conference League.

Σαρωτικός ο Ολυμπιακός στην Σερβία, με τους Πειραιώτες να διαλύουν την Μακάμπι με 6-1 στην παράταση παίρνοντας την πρόκριση για τα προημιτελικά του Conference League. Μια ιστορική πρόκριση αν σκεφτούμε πως στο πρώτο παιχνίδι μέσα στο Καραϊσκάκης οι ερυθρόλευκοι» είχαν ηττηθεί με 1-4.

Σε μια τέτοια εμφάνιση και πρόκριση, όλοι οι Πειραιώτες διακρίθηκαν, αλλά σίγουρα την παράσταση έστω και για λίγο έκλεψε ο Αγιούμπ Ελ Καμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός πέτυχε 2 γκολ και το δεύτερο μάλιστα που έκανε το 1-4 στέλνοντας το παιχνίδι στην παράταση το έβαλε με εντυπωσιακό ψαλιδάκι το οποίο μάλιστα ψηφίστηκε ως το καλύτερο της αγωνιστικής για το Conference League.

🥇 Ayoub El Kaabi's brilliant overhead kick wins him Goal of the Week honours 👏@Heineken || #UECLGOTW || #UECL pic.twitter.com/fu8zdG6VAQ