Η κληρωτίδα του Europa Conference League έριξε την ΑΕΚ Λάρνακας πάνω στην Γουέστ Χαμ δυσκολεύοντας πολύ το «μονοπάτι» των Κυπρίων.

Η ΑΕΚ Λάρνακας θα αντιμετωπίσει την Γουέστ Χαμ στην φάση των «16» του Europa Conference League «τραβώντας» μία από τις δυσκολότερες αντιπάλους που θα μπορούσε να βρει.

Η Άλκμααρ των Παυλίδη και Χατζηδιάκου έπεσε πάνω στην Λάτσιο ενώ η Σίβασπορ των Γούτα και Χαρίση θα κοντραριστεί με την Φιορεντίνα. Τα παιχνίδια θα γίνουν στις 9 και 16 Μαρτίου.

Αυτή θα είναι η τρίτη φορά που η ολλανδική ομάδα θα αντιμετωπίσει μία τελική σε νοκ άουτ φάση ευρωπαϊκής διοργάνωσης μετά τον αποκλεισμό της από την Ίντερ την σεζόν 1982-1983 στο Κύπελλο Κυπελλούχων και την πρόκρισή της επί της Ουντινέζε την σεζόν 2011-2012 στο Europa League.

3 - @AZAlkmaar will face an Italian side in the knockout stages of a major European competition for the third time in club history, after getting eliminated by Internazionale in the 1982-83 Cup Winner's Cup and beating Udinese over two matches in the 2011-12 Europa League. Tough. pic.twitter.com/fKZ6c6u75c