Ευρεία σύρραξη μεταξύ οπαδών της Νις και της Κολωνίας σημειώθηκε στις εξέδρες του «Allianz Riviera» πριν από το ματς των δύο ομάδων, με οπαδό να πέφτει από την εξέδρα και να βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση. Επτά τραυματίες συνολικά.

Ακόμα ένα κρούσμα οπαδικής βίας τον τελευταίο χρόνο σημειώνεται στη Γαλλία, αυτή τη φορά στο πλαίσιο του Conference League. Λίγη ώρα πριν από το ματς ανάμεσα σε Νις και Κολωνίας, οπαδοί των δύο ομάδων έδωσαν «μάχη» μέσα στις εξέδρες του «Allianz Riviera» και σύμφωνα με το «RMC» ένας οπαδός των Γερμανών έπεσε από το ένα διάζωμα, από ύψος πέντε μέτρων και τραυματίστηκε σοβαρά.

Η απόβαση των χιλιάδων φίλων της Κολωνίας στους δρόμους της Νίκαιας είχε αποτέλεσμα να ξεκινήσουν από νωρίς οι προκλήσεις μεταξύ των δύο πλευρών. Αρκετές ώρες πριν από τη σέντρα, οι οπαδοί των Τράγων όπως φαίνεται και σε σχετικό βίντεο, βανδάλισαν μπουτίκ των γηπεδούχων και η παρουσία και των δύο πυρήνων στο στάδιο για την αναμέτρηση εξελίχθηκε σε ευρεία σύρραξη.

Ugly scenes pre-match here at the Allianz Riviera. The Koln fans initially left their section to confront the home supporters before the Nice fans retaliated. pic.twitter.com/61qDdVkIp5