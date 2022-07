Συμπλοκές οπαδών του ΑΠΟΕΛ και της Μπότεφ σημειώθηκαν στη Βουλγαρία μία ημέρα πριν τον αγώνα των δύο ομάδων για τα προκριματικά του Conference League, με την αστυνομία να προβαίνει σε συλλήψεις.

Επεισοδιακή είναι η ατμόσφαιρα στη Βουλγαρία ένα 24ωρο πριν την αναμέτρηση του ΑΠΟΕΛ απέναντι στην Μπότεφ Πλόβντιβ, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (20/7), σημειώθηκαν συμπλοκές και... κυνηγητό μεταξύ ultras των Βούλγαρων και των Κύπριων που ταξίδεψαν στη Σόφια για το ματς στο «National Stadium», με την τοπική αστυνομία να επεμβαίνει και να προχωρά σε συλλήψεις ορισμένων οπαδών του ΑΠΟΕΛ.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε, οι οπαδοί του ΑΠΟΕΛ που φορούσαν πορτοκαλί μπλουζάκια φαίνεται να απαντούν στο «ντου» που δέχθηκαν από περίπου 40 σκληροπυρηνικούς υποστηρικτές της Μπότεφ, πριν οι Αρχές παρέμβουν στο σημείο και προβούν σε προσαγωγές. Από τα επεισόδια φέρεται πως τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Σημειώνεται ότι οι οπαδοί της Μπότεφ φημίζονται για την ανάμιξή τους σε συγκρούσεις οπαδών εντός κι εκτός Βουλγαρίας.

UECL. 20.07.2022 Botev Plovdiv - APOEL Nicosia. Around 40 Botev tried to attack APOEL, but failed. Then, APOEL (orange) began to chase them but they were stopped by police. pic.twitter.com/XBf7sf3Bhr

Fans of APOEL Nicosia clashed with Bulgarian police and supporters of Botev Plovdiv ahead of today’s Conference League match between the two sides which will take place at the National Stadium in Sofia. A few APOEL fans have been arrested and a policeman has been injured pic.twitter.com/471wvTSwkv