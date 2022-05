Πάνω στην ένταση και κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών, ο Τζανλούκα Μαντσίνι τα έβαλε σχεδόν με όλους τους συμπαίκτες του.

Ακόμα ένας ευρωπαϊκός τίτλος μπήκε στη συλλογή του Ζοσέ Μουρίνιο, ο οποίος ως τεχνικός της Ρόμα κατέκτησε το Conference League, έφτασε τα πέντε ευρωπαϊκά τρόπαια με τέσσερις ομάδες κι έγινε ο πρώτος προπονητής που έχει στο παλμαρέ του τρόπαια και από τις τρεις διοργανώσεις της UEFA.

Με το τελευταίο σφύριγμα οι ποδοσφαιριστές της Ρόμα ξέσπασαν σε έντονους πανηγυρισμούς. Οχι όμως ο Τζανλούκα Μαντσίνι, ο οποίος όπως φάνηκε είχε αρκετά... νεύρα και ξέσπασε στους συμπαίκτες του. Αρχικά τα έβαλε με τον Μπράιαν Κρισάντε, ο οποίος πήγε να τον αγκαλιάσει και ο Μαντσίνι τον απομάκρυνε.

Why did Cristante and Mancini look like they have beef, they were ready to fight here after winning the trophy #UECL #Roma 😂😂😂 pic.twitter.com/l9FFokPJEK